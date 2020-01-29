7 граждан Армении находятся в провинции Хубей: обсуждены вопросы их эвакуации

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 29 января провел встречу послом КНР в Армени Тяном Эрлуном. На встрече стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса нового типа в Китае.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, посол Тянь подчеркнул готовность китайской стороны продолжить тесное сотрудничество с армянской стороной с целью решения всевозможных проблем связанных с распространением коронавируса. На встрече стороны подробно обсудили проблемы, возникшие перед гражданами Армении, которые находятся в провинции Хубей КНР, а также шаги предпринимаемые к их решению.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что посольство Армении в КНР поддерживает постоянную связь с более чем 400 гражданами Армении, находящимися в настоящее время на территории КНР и зарегистрированными в посольстве Армении, 7 из которых на данный момент находятся в провинции Хубей.

Посольство Армении также предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы возникшие у граждан Армении.

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц также отметил, что МИД и посольство Армении в КНР постоянно поддерживают связь с правительством КНР и другими странами-партнерами, а также их посольствами по вопросу эвакуации граждан Республики Армения.