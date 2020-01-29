Уплаченные 1000 крупнейшими компаниями налоги в 2019 году выросли на 13%

По итогам 2019 года сумма налогов, уплаченных первыми 1000 крупными налогоплательщиками, составляет 1 трлн 61 млрд драмов. По сравнению с 2018 годом рост составил 122 млрд драмов (13%). Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, по сравнению с 2017 годом сумма уплаченных налогов увеличилась примерно на 254 млрд долларов или на 31%.

«Прежде чем представить следующий факт, я хотел бы сказать, что прямые налоги (подоходный налог, налог на прибыль) более склонны к тени, чем косвенные налоги. Это особенно актуально для более крупных компаний, которые с большей готовностью платят акцизный налог, НДС, поскольку эти налоги вернут с потребителей, поскольку эти налоги включены в цену продажи.

Соответственно, с точки зрения налогового администрирования регистрация прямых налогов требует больше усилий, чем косвенных налогов.

Учтем это и посмотрим, как изменилась доля прямых налогов, уплачиваемых 1000 крупными компаниями, за последние годы.

Соответственно, количество прямых налогов, уплаченных в 2019 году, увеличилось более чем на 4.4 процентных пункта по сравнению с 2017 годом. В частности, если в 2017 году среди всех налогов (807 миллиардов), уплаченных 1000 крупными компаниями, доля прямых налогов составляла всего 252 миллиарда (или около 31,2%), то в 2018 и 2019 годах доля прямых налогов составила 35,6% (335 млрд в 2018 году, 378 млрд в 2019 году). Это говорит о качественных изменениях в структуре налогов», - написал Пашинян.

По словам премьера, тот факт, что 81 тысяча 534 рабочих мест были созданы или выведены из тени, также замечается у крупных налогоплательщиков.

«В частности, если крупные компании заплатили 173 млрд подоходного налога в 2018 году (этот налог вычитается из заработной платы), то в 2019 году наблюдается прогрессивный рост - 208 млрд драмов (рост на 20%).

В январе-декабре 2019 года 10 крупнейших налогоплательщиков выплатили в госбюджет около 257 млрд драмов, что примерно на 23 млрд драмов или примерно на 10% больше, чем в предыдущем году.

191 армянская компания заплатила за 2019 год более 1 млрд драмов налогов. В 2018 году таких компаний было 166, а в 2017 году - 141.

Аналогичным образом, в 2019 году 361 компания заплатила более 500 миллионов драмов в виде налогов. Количество таких компаний за аналогичный период прошлого года составило 320, в 2017 году - всего 285.

В 2019 году более 555 компаний уплатили прямые налоги свыше 100 млн драмов, в 2018 году таких компаний было 497, в 2017 году - 425», - написал Пашинян.