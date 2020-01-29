Стала известна новая должность Тиграна Саркисяна

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, который покидает свой пост 31 января этого года, возглавит Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе ЕЭК.

“Таким образом, Тигран Саркисян сохранит статус международного чиновника высокого уровня. Целью Фонда является содействие процессам оцифровки экономик стран Евразийского экономического союза, а также Республики Таджикистан. Эти страны являются участниками ЕАБР, призванного способствовать их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними”, - сообщили в ЕЭК.