Время в Ереване: 11:07:36,   30 Январь

Стала известна новая должность Тиграна Саркисяна

Стала известна новая должность Тиграна Саркисяна

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, который покидает свой пост 31 января этого года, возглавит Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе ЕЭК.

“Таким образом, Тигран Саркисян сохранит статус международного чиновника высокого уровня. Целью Фонда является содействие процессам оцифровки экономик стран Евразийского экономического союза, а также Республики Таджикистан. Эти страны являются участниками ЕАБР, призванного способствовать их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними”, - сообщили в ЕЭК.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации