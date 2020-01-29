Ереванский суд общей юрисдикции признал виновным сына Ара Варданяна, известного как "Чвчв Аро", Саркиса Варданяна и приговорил к шести годам и шести месяцам тюремного заключения. Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат Саркиса Варданяна Лерник Ованнисян.

Он сказал, что не может говорить об апелляции, поскольку решение суда объявлено сегодня.

Саркис Варданян признан виновным по ч. 3 ст. 242 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и использование транспортных средств, что по неосторожности привело к гибели двух или более человек).

Согласно обвинительному заключению, 8 января 2018 года, около 4:40, Саркис Варданян с двумя пассажирами в машине марки “BMW”, не имея водительских прав, превысил допустимую скорость 60 км/ч со скоростью 113 км/ч врезался в патрульную машину ПС марки “Тойота”, затем врезался в рекламный щит, покинул место происшествия и уехал. В результате ДТП погибли водитель "Тойоты" Арег Давтян и пассажир Хачик Гаспарян.