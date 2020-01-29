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Евросоюз намерен запустить первые сети 5G к концу года

Евросоюз намерен запустить первые сети 5G к концу года

Евросоюз намерен запустить первые сети мобильного интернета пятого поколения 5G уже к концу этого года, говорится в опубликованной Еврокомиссией в понедельник дорожной карте по созданию систем 5G в странах Евросоюза. В документе также отмечается, что ЕС ограничит иностранным компаниям доступ к участию в создании этой систем, руководствуясь принципами национальной безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Первые услуги 5G уже к концу этого года будут запущены в 138 городах Европейского союза", - говорится в документе.

Как заявила, представляя это документ, замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, системы 5G "должны гарантировать полную надежность от любых кибернетических угроз". 

 

 




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БелТА

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