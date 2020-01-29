Книга Танера Акчама о Геноциде армян доступна на французском языке

В Париже представлен французский перевод книги «Приказы об убийстве» турецкого историка Танера Акчама. Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook в этой связи Акчам посчитал большой честью присутствие посла Франции в Армении Джонатана Лакота. Историк также отметил, что с Лакотом он встречался также в 2018 году в Ереване.

Со своей стороны посол Лакот написал на своей странице в Facebook: «Я был рад в Париже встретиться с Танером Акчамом, который представил свою книгу «Приказы об убийстве - Армения 1915». В книге представлены его последние исследования и подтверждается подлинность османских документов, которые свидетельствуют о государственном планировании, которое привело к Геноциду армянского народа», - написал посол.

Он также процитировал отрывок из предисловия французского историка Аннет Беккер к книге: «Это прекрасная книга по истории, в которой Танер Акчам мастерски демонстрирует, как истребление армян планировалось и осуществлялось в то время, и как все это отвергается сегодня».

Английская версия книги была издана в феврале 2018 года. Затем в апреле 2019 года была опубликована армянская версия.

Акчам посетил Париж для участия 29 января в качестве почетного гостя в ежегодном ужине армян Франции, в котором примет участие президент Эммануэль Макрон.