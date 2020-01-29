Азиатские индексы - 29-01-20

ТОКИО, 29 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.15% и составил 23379.40 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1699.95 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2976.53 пункта, а HANG SENG снизился на 2.82% и составил 27160.63 пункта.