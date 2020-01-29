Сейран Оганян в НС встретился с Араратом Мирзояном

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян обратился с просьбой о встрече со спикером НС Араратом Мирзояном. Как сообщает Арменпресс, Оганян сказал об этом 29 января в беседе с журналистами в Национальном Собрании, добавив, что встретился со спикером НС из вежливости.

«Так как я много лет посещал Национальное Собрание, и не было ни одного случая, чтобы я посещал НС не встречался со спикером. В качестве нормы вежливости я попросил и встретился со спикером НС. Мы не обсуждали никаких политических вопросов», - сказал Оганян.

Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян посетил НС для участия в заседании Следственной комиссии НС по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года.