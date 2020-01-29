Сейран Оганян представил информацию об апрельской войне Следственной комиссии НС

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян передал известную ему информацию о развязанной Азербайджаном апрельской войне 2016 года Следственной комиссии НС по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года. Как сообщает Арменпресс, Оганян сказал об этом 29 января в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

«Армия выполнила поставленную перед ней задачу. Более того, благодаря действиям министерства обороны Республики Армения, командиров нашей армии, военнослужащих и наших героев в рамках сотрудничества и поддержки Армии обороны Республики Арцах армия смогла остановить военные действия», - сказал Оганян.

Сейран Оганян отметил, что во время апрельской войны были и упущения с армянской стороны.

«Мы обсудили, были разные упущения и недостатки. Покажите действующего человека, который не допускает ошибок. Наличие ошибки и устранение этих ошибок не является большим недостатком. Наличие ошибок и неустранение этих ошибок - это все равно, что оставить войска на поле битвы бесхозными. Не было никаких фатальных ошибок. Мы провели теплое обсуждение с комиссией, и в результате этих обсуждений комиссия придет к заключению», - сказал он.