“Ереванский бестселлер”: победное шествие Гарри Поттера продолжается: детская книга, декабрь, 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за декабрь.

На первом месте книга “Волк и семеро козлят”. Эта сказка братьев Гримм впервые была опубликована в серии сказок 1812 - 1815 годов. Сюжет сказки очень популярен и прост, его знает с каждый малыш.

На втором месте книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Кубок Огня”. Гарри Поттеру посчастливилось присутствовать на одном из самых интересных событий волшебного мира - матче Кубка мира по квидичу. Однако события, последовавшие за игрой, среди зрителей вызывают панику. В Министерстве магии начинается переполох. Вместе со своими друзьями Роном и Гермаеном Гарри возвращается в школу, где узнает, что после столетнего перерыва должна возобновиться битва тройки - состязание между школами магов. Гарри, как и другие ученики, собирается смотреть все три этапа поединка, однако события принимают неожиданный оборот. Гарри снова ожидают трудные испытания.

На третьей горизонтальной - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и комната секретов” на четвертом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

На пятом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и заключенный Азкабана”. В течение двенадцати лет в тюрьме Азкабана содержался ужасный заключенный по имени Сириус Блэк. Его боятся все, даже маги. Блэк однажды одним лишь проклятием убил одновременно тринадцать человек. Многие думали, что он потомок лорда Волдемора. И теперь Сириусу Блэку удается обмануть даже охранников Азкабана и сбежать из его ненавистной камеры. Однако Блэк каким-то образом связан с Гарри.

Книга “Волшебные пуговицы” супруги президента РА Нуне Саркисян на шестом месте. Садап Дарзи было десять лет. У нее были длинные каштановые волосы и большие карие глаза. Садап со своей мамой жила в столице, в небольшом доме. Но из-за злых Вашивошей, ведьм и колдунов в город вместе с холодной зимой проникают и проблемы. Бесстрашная героиня сказки решает эти проблемы. И так начинаются ее приключения, полные испытаний...

На седьмом месте - книга “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

На восьмом месте “Сказки” Ганса Христиана Андерсена, которые хорошо известны всем малышам не только в виде книги, но и мультфильмов и полнометражных художественных фильмов, поскольку значительная их часть экранизирована.

На девятом месте сборник сказок Ованеса Туманяна - одного из самых популярных авторов всех времен. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их читают также и взрослые. В основе сказок лежат популярные темы и повествования.

На десятом месте - книга Гектора Мало “Без семьи”. Роман “Без семьи” - самое известное произведение французского писателя Гектора Мало. Главным героем романа является Реми -бедный мальчик, которого в возрасте десяти лет отчим Барберен продает бродячему музыканту Виталису. Приключения Реми начинаются в селах и городах Франции и Англии. Несмотря на многочисленные трудности, Реми никогда не отчаивается и преодолевает все испытания вместе со своими друзьями – музыкантом Матией, собакой Капи и обезьянкой Душкой.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66)