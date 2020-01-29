В музее Геноцида армян состоялось заседание, посвященное памяти жертв Освенцима

В Музее-институте Геноцида армян состоялось заседание, посвященное 75-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау и окончания Второй мировой войны. Как передает Арменпресс, директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян отметил, что в рамках Недели памяти Холокоста это уже второе мероприятие.

“24 января у памятника жертвам Холокоста и Геноцида мы присутствовали на мероприятии, посвященном памяти евреев, ставших жертвами Холокоста. В ближайшее время мы попытаемся представить и временные экспозиции”, - сказал Марутян.

Арутюн Марутян зачитал для присутствующих послание президента Республики Армения Армена Саркисяна, посвященное неделе памяти Холокоста.

В заседании приняли участие также заведующий отделом сравнительного геноцидоведения им. Ваагна Дадряна музея, кандидат исторических наук Сурен Манукян и руководитель еврейской общины Армении Римма Варжапетян-Феллер.

27 января 1945 года когда советские войска освободили лагерь Аушвиц, в Аушвиц-Биркенау I оставалось всего 1200 узников, в Аушвиц-Биркенау II - 58 тысяч, а в Аушвиц-Биркенау III –Моновице – 600. За несколько дней до освобождения, параллельно с продвижением советских войск, СС эвакуировал узников лагеря Аушвиц, заставив около 58 тысяч заключенных пройти сквозь снег и холод на запад, в концентрационные лагеря Германии. В ходе этих маршев (их называют “марши смерти”) от 9000 до 15 тысяч заключенных умерли от голода, неблагоприятных внешних условий, также были убиты эсессовскими охранниками, которые расстреливали заключенных, пытавшихся сбежать или падающих из-за истощения. Из 1,3 до 1,5 млн человек, переведенных из лагеря Аушвица, эсэсовцы убили не менее 1,1 млн человек. Около 200 тысяч заключенных выжили в Аушвице будучи принудительными работниками, однако более половины из них не пережили войну в дальнейшем в других местах. Аушвиц-Биркенау был одним из пяти центров смерти, созданных немецким СС и полицией на территории Польши, оккупированной Германией.