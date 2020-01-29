Армен Саркисян встречался с председателем Центра инноваций Израиля

В ходе рабочего визита в государство Израиль президент Республики Армения Армен Саркисян встречался с делегацией, возглавляемой президентом израильского Центра инноваций (Israel Innovation Authority) Амирамом Апельбаумом. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, эта структура содействует правительству Израиля в инициативах, направленных на развитие страны, выступает, в частности, с рядом инновационных решений в сфере окружающей среды, возобновляемой энергии, цифрового здравоохранения, сельского хозяйства.

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся возможностей взаимодействия в сфере новейших технологий. В частности, президент Саркисян представил президентскую инициативу ATOM (Advanced Tomorrow), направленную на развитие технологий и науки в Армении.

Амирам Апельбаум подчеркнул, что встреча была прекрасной возможностью обсудить, как две маленькие страны, работая вместе, учась друг у друга, смогут малое превращать в преимущество.

Президент Армении, в свою очередь, отметил, что малый может быть красивым, мощным и успешным. “Мы можем сотрудничать, особенно в сферах науки, технологий. Наши народы исторически добивались успехов в этих сферах”, - сказал президент Саркисян, выразив надежду, что Центр инноваций Израиля и инициатива ATOM могут создать совместную ценность.

Президент Армении пригласил руководителя Центра инноваций Израиля в Армению.