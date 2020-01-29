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Число инфицированных коронавирусом в Шанхае возросло до 96

Число инфицированных коронавирусом в Шанхае возросло до 96

Общее число инфицированных в Шанхае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составило 96 человек. Такие данные опубликовал в среду городской Комитет по вопроса гигиены и здравоохранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В первой половине дня диагноз был подтвержден еще у 16 человек. Возраст инфицированных в Шанхае составляет от семи до 88 лет. Среди 96 заболевших 50 мужчин и 46 женщин. 71 из них либо проживали в провинции Хубэй, либо совершили туда поездку, а остальные заразившиеся имели контакт с ними.

Общее число инфицированных коронавирусом в Китае, согласно официальным данным, уже превысило 6 тыс. человек, 132 из них скончались. Пневмония нового типа выявлена практически во всех регионах КНР.

 

 




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БелТА

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