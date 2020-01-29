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Эрдоган потребовал от США поставить Турции F-35 или вернуть деньги за них

Эрдоган потребовал от США поставить Турции F-35 или вернуть деньги за них

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию с покупкой американских истребителей-бомбардировщиков F-35, потребовал от США либо завершить поставки этого вооружения, либо вернуть Анкаре уже выплаченные в рамках контракта деньги.

Об этом Эрдоган сказал журналистам в среду. Он напомнил, что сделка по российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 завершена, и ее пересмотр не является предметом разговора для Анкары,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Президент добавил, что если США не изменят линию поведения в отношении F-35, то Турция будет либо искать другие источники приобретения истребителей, или произведет их сама.

 

 




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БелТА

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