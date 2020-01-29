Эрдоган потребовал от США поставить Турции F-35 или вернуть деньги за них
15:45, 29 Январь, 2020
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию с покупкой американских истребителей-бомбардировщиков F-35, потребовал от США либо завершить поставки этого вооружения, либо вернуть Анкаре уже выплаченные в рамках контракта деньги.
Об этом Эрдоган сказал журналистам в среду. Он напомнил, что сделка по российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 завершена, и ее пересмотр не является предметом разговора для Анкары,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Президент добавил, что если США не изменят линию поведения в отношении F-35, то Турция будет либо искать другие источники приобретения истребителей, или произведет их сама.