КГА проинформировал руководителей “Ryanair” о проблемах с рейсом Милан-Ереван

Комитет гражданской авиации Армении проинформирован о проблемах, возникших с рейсом Милан-Ереван Fr4456 авиакомпании “Ryanair” 28 января, в связи с невозможностью перевозки некоторых пассажиров. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Комитет гражданской авиации при правительстве Армении.

“Комитет гражданской авиации проинформировал руководство авиакомпании “Ryanair” о вышеуказанной проблеме. Вы можете найти точную информацию о своих правах из документа устава ЕС, обращая особое внимание на статьи 1-9. С уставом ЕС можете ознакомиться на следующем сайта https://eur-lex.europa.eu/resource.html…

При возникновении проблем для защиты ваших прав вы можете также обратиться в ООО ”ПАСЕНДЖЕР ЭЙ ЕМ” /PASSENGER.AM/ ", - говорится в сообщении.

Нескольким десяткам пассажиров рейса Милан-Ереван fr4456 ирландской бюджетной авиакомпании “Ryanair” было отказано в вопросе посадки/регистрации на самолет. Об этом сообщается на странице Facebook Passenger.am. По словам представителя и пассажиров Passenger.аm в миланском аэропорту, 28 января нескольким десяткам пассажиров рейса “Ryanair” Милан-Ереван FR4456 было отказано в посадке/регистрации на самолет. Passenger. am сообщает, что в этом случае, согласно регламенту ЕС 261/2004, авиакомпания обязана была предоставить пассажирам альтернативный рейс в пункт предварительного назначения, позаботиться о питании пассажиров (если задержка длится более 2 часов) и проживании (если задержка длится более 5 ночных часов).