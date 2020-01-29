У китайца, находящегося в Армении под контролем, пневмонии не обнаружено

У китайца, находящегося в Армении под наблюдением врачей, в результате рентгеновского обследования пневмонии не было обнаружено. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

В Армении врачи держат под контролем двух китайцев. У одного из китайцев нет температуры, но и он находится под наблюдением врачей. У другого было 37 градусов. При выезде из Армении им не разрешили пересечь границу Грузии. Сейчас они находятся в отдельных изоляторах. Несмотря на то, что в результате исследования у китайца с 37-градусной температурой пневмония не обнаружена, они еще будут оставаться под контролем.

Для нового коронавируса характерно появление за короткое время инфильтративной пневмонии.

Начальник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян ранее сообщила, что в Армении в настоящее время нет лабораторного теста на патологию нового коронавируса, однако в случае необходимости образцы будут отправлены в лаборатории европейского региона. Он также отметила, что в случае необходимости образцы будут отправлены в лаборатории европейского региона, но обязательно должны быть и клинические показатели: возникновение инфильтратной пневмонии, которая показывает инфильратное изображение в обоих легких.

По последним данным ВОЗ, в Китае зафиксировано 4 537 случаев заражения коронавирусом со 106 смертельными исходами. Согласно сообщению Государственной комиссии Китая по вопросам здравоохранения, зарегистрировано около 5 997 подтвержденных случаев - 132 со смертельным исходом. Случаи зарегистрированы и в 15 других странах.