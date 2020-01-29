Анна Акопян присутствовала на открытии подготовительных курсов “Подразделение 1991”

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile / Город улыбок” Анна Акопян 29-го января присутствовала на мероприятии, посвященном началу подготовительных курсов “Подразделение 1991”.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, на мероприятии присутствовали и директор Фонда “FAST” Армен Оруджян, замминистра НОКС Аревик Анапиосян, директор Ереванского научно-исследовательского института математических машин Арсен Тароян.

Проект “Подразделение 1991” реализуется усилиями Фонда “FAST”, Министерства обороны Армении и Фонда Центра кибербезопасности “Ай тек”.

Целью проекта является предоставление дополнительных знаний о сферах данных и искусственного интеллекта, в результате чего будущие призывники будут более подготовлены для прохождения службы в “Подразделении 1991”.

Военнослужащие “Подразделения 1991” во время службы приобретут базовые и практические знания и навыки, благодаря которым после демобилизации получат возможность приступить к работе именно в соответствующих подразделениях МО РА, найти работу в ведущих высокотехнологичных компаниях и в научно-исследовательских лабораториях.