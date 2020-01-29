Нет привилегированных: Комиссия радиотелевидения оштрафовала много телерадиокомпаний

В 2019 году Комиссия радиотелевидения оштрафовала 12 телекомпаний. Общий размер штрафа составил 6 млн 200 тысяч драмов.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс председатель комиссии Тигран Акопян отметил, что в 2011 - 2018 гг. в отношении 10 телекомпаний был применен штраф в размере 5 млн 800 тыс. драмов.

“Беспрецедентный штраф был наложен в 2019 году. За год к ответственности было привлечено больше телекомпаний, чем вместе взятых за предыдущие семь лет. Появляются публикации, что мы начали действовать более жестко, и исполняем роль палача. Заверяю, это не так, мы просто начали полностью выполнять свои обязательства”, - сказал Тигран Акопян. По его словам, если раньше телекомпания не штрафовалась за показ сцен ужасов, то в прошлом году одна телекомпания за это была оштрафована. Были штрафы и за пропаганду религиозной дискриминации. Комиссия штрафовала и за нарушение авторских прав Закона “О Рекламе”.

“Для нас нет привилегированных, телерадиокомпании должны действовать в соответствии с буквой закона. Скажу, что вещательные СМИ стали более бдительными, внимательными. Прежде чем штрафовать, мы очень долго работаем с ними. Например, в июне прошла волна штрафов в связи с нарушениями Закона “О рекламе”. За несколько месяцев до этого мы в разных форматах сообщали о нарушения, и их оштрафовали лишь в июне, так как нарушения не были исправлены”, - сказал Тигран Акопян. Кстати, две из оштрафованных телекомпаний и одна радиокомпания обратились в суд, чтобы опротестовать решение комиссии о штрафе. По словам Тиграна Акопяна, это радует, поскольку проблема решается не внеправовым давлением, а на правовом поле. Он выделил и работу международной направленности. В частности, комиссия на международной арене в связи с антиармянской пропагандой азербайджанских вещателей выразила свою жесткую позицию. Он выразил надежду, что в этом году на заседании Европейской платформы органов регулирующих сферу телерадиовещания они представят доклад о том, как азербайджанские вещатели нарушают законы.