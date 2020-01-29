Bloomberg: США продлят исключения из санкций по иранской ядерной программе на 60 дней
Администрация президента США Дональда Трампа намерена продлить исключения из санкций по иранской ядерной программе на 60 дней. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
По данным агентства, продление исключений позволит вести ограниченную работу по мирному использованию ядерной энергетики в Иране. Отмечается, что речь идет о положениях, которые позволяют России, Китаю и Великобритании сотрудничать с Ираном в данной сфере,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Решение было принято на фоне разногласий между министром финансов США Стивеном Мнучином, который выступал за продление периода исключений, и госсекретарем США Майклом Помпео, который хотел его прекращения.
Вместе с тем США намерены объявить о новых рестрикциях в отношении Организации по атомной энергии Ирана и его главы Али Акбара Салехи.