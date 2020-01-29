Вардан Минасян - лучший тренер года

Лучшим тренером года Армении признан главный тренер ереванского клуба “Арарат-Армения” Вардан Минасян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила ФФА. Федерация футбола Армении подвела итоги голосования года в номинации “Лучший тренер года". Набрав 119 очков, лучшим тренером 2019 года признан главный тренер ереванской “Арарат-Армении” Вардан Минасян, который удостаивается этого звания уже в пятый раз.

На втором месте с 84 очками бывший главный тренер сборной Армении Армен Гюлбудагянц.

Тройку лучших с 67 очками замыкает главный тренер гюмрийского “Ширака” Вардан Бичахчян.