Израильская пресса отреагировала на визит президента Армении Армена Саркисяна в Израиль

Израильская пресса в публикациях последних дней коснулась рабочего визита президента Республики Армения Армена Саркисяна в Государство Израиль, в рамках которого президент республики принял участие в пятой Международной конференции, посвященной Холокосту.

В частности, ведущая газета “Иерусалим Пост” пишет, что в числе лидеров, посетивших столицу Израиля, был и президент Республики Армения Армен Саркисян, который в Израиле впервые был в качестве президента Армении. Помимо официальных мероприятий и встреч с руководством Израиля, президент Армении посетил также и Холонский технологический университет, где с президентом Университета Эдуардом Якубовым был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как передает Арменпресс, издание приводит отрывок из выступления президента Армении Армена Саркисяна в университете. “В истории армянского и еврейского народов есть много трагичных страниц. Мы скорбим и помним о гибели миллионов людей, лишившихся своих жизней во время Холокоста и Геноцида армян”.

Газета также сообщила о лекции президента Армении “Геополитические реалии в эпоху искусственного интеллекта”.

Издание "Иерусалим почта” перепечатало этот материал на сайте Ifatmediasite.com.

Президент Армении дал эксклюзивное интервью Общественной телекомпании Израиля, в котором, говоря о признании Геноцида армян, сказал: “Я знаю многих еврейских политиков, которые поддерживают процесс признания. Я не вижу причин, по которым парламент Израиля не должен признать Геноцид армян. Если причина заключается в сегодняшних политических интересах, политических отношениях, то это меня очень огорчает, поскольку уроки Холокоста и Геноцида армян учат нас, что нет ничего, ради чего можно уступить, позволяя повторение подобных случаев”.