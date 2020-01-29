В “Далма Гарден мол” не выявлено проблем строения структурного или иного характера

Оборудование, установленное сотрудниками ГНКО “Территориальная служба сейсмической защиты”, в торговом центре “Далма Гарден мол”не обнаружило признаков землетрясения или других толчков. Кроме того, сотрудники Госкомитета по градостроительству не обнаружили изменений и в конструкции строения.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр по ЧС Армении Феликс Цолакян.

Руководство “Далма Гарден мол” пригласило специалистов и из-за рубежа. Они выразили такое же мнение”, - сказал Цолакян.

Торговый центр “Далма Гарден мол” возобновил работу с 19 января.

9 января в 18:40 в “Далма Гарден мол” были замечены местные толчки. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении провели осмотр здания и прилегающих территорий с целью выяснения причин потрясений. Сотрудники и покупатели были эвакуированы.