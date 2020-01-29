Эрдоган обвинил Россию в невыполнении соглашения по сирийскому Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям по урегулированию в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сенегала, его цитирует телеканал NTV.