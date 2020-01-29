Армения получит от России 26 наименований спасательной техники

Спасательная техническая оснащенность в Ширакской, Лорийской и Сюникской областях Армении довольно высока. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр по ЧС Армении Феликс Цолакян.

Министр по ЧС отметил, что передача 22 пожарно-спасательных машин Армении правительством Японии довольно повысила техническое оснащение областей, но это не означает, что эти области уже полностью оснащены.

“Ждем еще 26 наименований российской техники. Когда и это поступит, ситуация изменится”, - подчеркнул Цолакян.

По словам министра ЧС, следующие программы будут связаны с другими областями.

По словам Цолакяна, спасательная служба в настоящее время нуждается в длинных, 50-метровых автолестницах.

“Нам нужны автолестницы больше 50 метров, потому что у нас много многоэтажных зданий... В правительстве Армении готовим тендер и по его итогам приобретем эти автолестницы. Кроме того, нужны и технические средства для эвакуации людей. В настоящее время у нас нет средств для эвакуации, просто остается полагаться на высокие профессиональные качества спасателей”, - заключил Цолакян.