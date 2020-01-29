Двое китайцев находятся в боксе под контролем: проводится рентген исследование

В Армении двое китайцев, у одного из которых 37-градусная температура, находятся в боксе под наблюдением. Им не разрешили пересечь границу Грузии. В настоящее время проводятся рентгеновские исследования, чтобы выяснить, есть ли пневмония.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказала начальник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Лиана Торосян, отвечая на вопрос журналиста, позволили ли двум китайцам, выезжающим из Армении на автобусе, пересечь границу Грузии.

“На границе с Грузией была подобная проблема. Всем гражданам, находящимся в автобусе - и китайцам, и другим три раза была измерена температура. У одного из китайцев не было температуры, но и он находится под наблюдением врачей. У другого было 37 градусов, теперь ему делается рентген, осматриваются легкие. Посмотрим, что покажет картина рентгена, но на данный момент у них нормальное самочувствие. Однако они пока останутся под контролем, в отдельных боксах-изоляторах, посмотрим, какая картина будет у нас в результате рентгена”, - сказала Торосян.

По ее словам, нужно рассматривать только одного, у которого 37-градусная температура. Торосян отметила, что сейчас сезон гриппа, и не исключено, что у него может быть просто респираторная инфекция. Она также сообщила, что эти лица долгое время были в Грузии, а затем приехали в Армению.

Торосян подчеркнула, что только в результате исследования можно будет выяснить, есть ли пневмония с характерными инфильтратами. В настоящее время в Армении нет лабораторных тестов на новый коронавирус, однако в случае необходимости образцы будут отправлены в лаборатории европейского региона. Для коронавируса характерно появление за короткое время инфильтративной пневмонии.

По последним данным ВОЗ, в Китае зафиксировано 4 537 случаев заражения коронавирусом со 106 смертельными исходами. Согласно сообщению Государственной комиссии Китая по вопросам здравоохранения, зарегистрировано около 5 997 подтвержденных случаев - 132 со смертельным исходом. Случаи зарегистрированы и в 15 других странах.