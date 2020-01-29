Австралийским ученым удалось вырастить коронавирус 2019-nCoV в лабораторных условиях

Ученым из института Доэрти, расположенном в австралийском Мельбурне, впервые удалось получить в лабораторных условиях коронавирус 2019-nCoV. Как сообщается в среду на сайте института, это позволит более полно изучить сам вирус и улучшить его диагностику, а также поможет в оценке эффективности будущих вакцин.

"Ученые института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне успешно вырастили коронавирус 2019-nCoV из образца, взятого у пациента, прибывшего из Уханя. Это первый случай, когда вирус был выращен в культуре клеток за пределами Китая", - указано в сообщении учреждения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам заведующего лабораторией идентификации вирусов в институте Доэрти - Джулиана Дрюса, в дальнейшем полученный вирус будет не только использован для диагностики в австралийских лабораториях и клиниках, но и отправлен в лаборатории Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Европе.