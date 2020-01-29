Участие армянских атлетов на чемпионате мира под вопросом

Участие сборной Армении по легкой атлетике на чемпионате мира в Китае под вопросом.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян.

Атлеты с 6 по 20 февраля проведут учебно-тренировочные сборы в Стамбуле, затем примут участие в чемпионате балканских стран, который является рейтинговым для Олимпийских игр в Токио. Армению на этом турнире представят 9 спортсменов: Левон Агасян, Артак Амбарцумян, Тигран Мкртчян, Размик Мкртчян, Манук Манукян, Яна Абраамян, Лилит Арутюнян, Марианна Бавеян, Мариета Минасян.

По словам Шахбазян, из-за эпидемии коронавируса участие атлетов в чемпионате мира в Китае под вопросом. “На данный момент под вопросом и само проведение чемпионата мира”, -подчеркнула она.

До Олимпийских Игр атлеты смогут участвовать и в ряде международных турниров, которые пока не уточнены.

“Реально, у нас есть ожидания от Левона Агасяна и Ерванда Мкртчяна. Гражданство Армении имеет и Алек Доникян, который подает большие надежды на путевку в Токио. Он бегун и показывет хорошие результаты”, - заметила Шахбазян.

Атлеты имеют возможность завоевать путевки на Олимпийские игры до 1 июля текущего года.

32-е летние Олимпийские игры состоятся в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 тысяч спортсменов из 206 стран мира будут соревноваться в 33-х видах соревнований. Токио примет Олимпийские игры уже во второй раз после 1964 года.

Варвара Айрапетян