В Арцахе открылся клуб конного спорта

В селе Мхитарашен Аскеранского района, на территории ущелья Унот уже есть ипподром, и открыт он не только для профессионалов, но и для начинающих. Директор клуба конного спорта Баграт Микаелян сказал, что целью создания клуба является развитие конного спорта в Арцахе.

“Наши граждане ежедневно, кроме понедельника, могут посещать ипподром. Конечно, если не все, то многие мечтают покататься на лошадях, и это возможность лучше познакомиться с этими животными. С помощью опытного инструктора они смогут ездить верхом на лошади и приобрести новые навыки. В нашем обществе есть большой интерес к этому, что нас очень воодушевляет”, - отметил Б. Микаелян.

По его словам, на ипподроме есть разные породы лошадей. В ближайшем будущем большое внимание будет уделено также и приобретению арцахских пород лошадей. Планируется пополнить конюшню такими породами, которые помогут ориентироваться в трудных местах и условиях.