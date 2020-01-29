Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

British Airways приостановила полеты на материковый Китай

British Airways приостановила полеты на материковый Китай

Авиакомпания British Airways приостановила полеты на материковый Китай и обратно из-за распространения коронавируса.

Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление компании.

"Мы немедленно приостановили все полеты на материковый Китай и обратно в соответствии с рекомендацией МИД", - указывается в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник Форин оффис предостерег граждан Соединенного Королевства от поездок в Китай, за исключением самых необходимых.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации