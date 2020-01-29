Авиакомпания British Airways приостановила полеты на материковый Китай и обратно из-за распространения коронавируса.

Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление компании.

"Мы немедленно приостановили все полеты на материковый Китай и обратно в соответствии с рекомендацией МИД", - указывается в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник Форин оффис предостерег граждан Соединенного Королевства от поездок в Китай, за исключением самых необходимых.