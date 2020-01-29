В США исчезли из продажи защитные маски

Защитные маски стали предметом дефицита в США, но минздрав страны считает панику преждевременной и призывает граждан страны не волноваться, об этом заявил на брифинге глава ведомства Алекс Азар.

По мере распространения нового коронавируса в Китае и за его пределами спрос на защитные маски в США вырос, дефицит этого вида медицинской продукции наблюдается как в столице страны Вашингтоне, так и, по свидетельствам местных СМИ, в других городах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США подтверждены пять случаев заболевания новым типом коронавируса в четырех штатах: Калифорния, Иллинойс, Вашингтон и Техас. По данным ведомства, в настоящее время проверку на наличие вируса проходят более 70 человек в 20 с лишним штатах страны. Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса из Китая в США, карантинный контроль усилен в 20 американских аэропортах.