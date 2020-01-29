Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Гегам Варданян освобожден от должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности. Как передает Арменпресс, решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте правительства e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, Гегам Варданян с 31 января 2020 года освобождается от должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности”, - говорится в решении премьер-министра РА.

Гегам Варданян назначен членом Коллегии (министром) по внутренним рынкам, оцифровке, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК. Другим министром, представляющим Армению, является Артак Камалян. Он назначен членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. Они главами стран ЕАЭС были утверждены на этих должностях на заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге.