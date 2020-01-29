В ОАЭ зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило первые случаи заражения остроинфекционным коронавирусом, сообщает в среду саудовское издание Arab News.

По данным министерства, заболевшие - члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, откуда началось распространение вируса. О количестве заболевших не сообщается, но в министерстве отмечают, что они находятся в стабильном состоянии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Arab News добавляет, что речь идет и о первых случаях заражения новым вирусом на Ближнем Востоке.