Судьба армян, пострадавших в ДТП в Саратове, находится под вниманием посольства РА в РФ

Посольство Армении в России в связи с автокатастрофой, произошедшей в Саратове, находится на постоянной связи с соответствующими органами РФ, представителями местной армянской общины и медучреждением, куда были доставлены пострадавшие в ДТП армяне.

Как передает Арменпресс, посольство сообщило подробности об аварии, произошедшей 27 января.

“Сообщаем, что в Красноармейском районе Саратовской области РФ в результате ДТП с участием автомобиля марки “Nissan” с армянскими госномерами и грузового автомобиля марки “Mercedes Benz” погиб гражданин Армении В. К. 1998 г.р.

Водитель автомобиля марки “Nissan” (гражданин РА, 1967 г. р.) и другой пассажир (гражданин РА, 1996 г. р.) с травмами различной степени тяжести были доставлены в Красноармейскую городскую больницу.

Инцидент произошел 27 января. Подробности аварии уточняются.

Посольство поддерживает постоянную связь с соответствующими органами РФ, представителями местной армянской общины и медучреждением”.