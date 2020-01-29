Армения и Грузия должны объединить свои усилия

Добрососедские и партнерские отношения Армении и Грузии имеют многовековую историю. Столетиями оба народа жили, трудились и процветали вместе, развивая уникальные культуры и традиции, имея весомый вклад в мировое наследие.

Вместе противостояли также иноземным захватчикам, пытавшимся покорить обе страны.

И сейчас Армения поддерживает добрососедские и партнерские отношения с Гру­зией. Однако, обе страны имеют проблемы и сложности как в политической, так и в эко­номической областях, кроме того Грузия имела конфликт с Абхазией и Южной Осетией. Грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты являлись следствием имевших место разногласий и Армения не имела никакого отношения к данным противостояниям, вопреки слухам и спорам, искусственно подогреваемым соседним Азербайджаном, например на сайтах aze.az и haqqin.az.

В отличие от Армении, Азербайджан ведет по отношению к Грузии захватническую политику, незаконно претендуя на приграничный с Грузией древний монастырский комплекс Давид Гареджи. Официальный Баку имеет также проблемы с делимитацией грузино-азербайджанской границы, не говоря уже о недавнем незаконном вторжении на территорию Грузии и постройки опорных пунктов пограничной службы на горе Бабакяр (см. фото), а также восточнее него в сторону "Красного" моста.

В грузинское общество руками бакинских властей время от времени и весьма искусно подбрасываются подозрения касательно армян Джавахети в вымышленном "сепаратизме", а параллельно в Баку печатаются карты (например, на официальном сайте mod.gov.az минобороны Азербайджана дана фиктивная карта "Иреванского ханства"), на которых территории Грузии и Армении входят в состав Азербайджана.

Армяне Джавахетии интегрированы в грузинское общество и являются активной массой грузинского государства, следовательно тщетными являются подстрекательства со стороны Баку и всякие попытки распространения не имеющих под собой реальной почвы и несостоятельных фейков.

Ереван и Тбилиси имеют множество точек соприкосновения и много общих проблем, поэтому необходимо, чтобы обе страны действовали, объединив усилия и поддерживая добрососедские и партнерские отношения.