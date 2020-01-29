Дефицит бюджета США в 2020 году достигнет $1 трлн

Дефицит федерального бюджета США в 2020 финансовом году превысит сумму в $1 трлн. Об этом сообщается в опубликованном во вторник докладе бюджетного управления Конгресса США.

По его информации, дефицит составит около 4,6% в процентном отношении к ВВП и увеличится до 5,4% к 2030 году, достигнув $1,3 трлн. Специалисты бюджетного управления отмечают, что в случае, если прогноз окажется верным, это станет вторым случаем за последние 100 лет, когда соотношение дефицита госбюджета и ВВП Соединенных Штатов превышали бы отметку 4% на протяжении более чем пяти лет. Ранее такой показатель фиксировался во время Второй мировой войны и в первые годы после нее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Последний раз дефицит американского федерального бюджета достигал $1 трлн в 2012 году. Пик же наблюдался в 2009 году, когда эта сумма достигла отметки в $1,4 трлн.