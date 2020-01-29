Apple отчиталась о рекордных выручке и чистой прибыли за квартал

Квартальная выручка Apple возросла на 9%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $91,8 млрд. Соответствующая информация содержится в опубликованной во вторник отчетности компании из Купертино (штат Калифорния).

Отчетный период - это первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года. "Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на услуги и аксессуары", - отметил глава компании Тим Кук,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он также акцентировал внимание на квартальном увеличении количества "активных подключенных устройств в каждом географическом сегменте до более 1,5 млрд". Данный показатель год назад составлял 1,4 млрд устройств.

Чистая прибыль за квартал составила $22,2 млрд, также достигнув самого высокого в истории компании показателя