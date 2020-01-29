Ивета Тоноян приводы членов “Вето” и “Адеквада” считает странными

Член парламентской фракции “Процветающая Армения” Ивета Тоноян приводы руководителя инициативы “Вето” Нарека Маляна, членов сообщества “Адеквад” Константина Тер-Накаляна и Артура Даниеляна и председателя ОО “Гражданское сознание” Нарека Самсоняна считает странными.

Как передает Арменпресс, об этом Тоноян сказала на брифинге в парламенте 29 января. “Для меня это было очень странным. Все действия должны осуществляться в правовой плоскости, независимо от того, в отношении кого они осуществляются”, - сказала Тоноян.

Член фракции Арман Абовян отметил, что любое действие, которое совершается в отношении гражданина РА, должно быть обоснованным.

28 января руководитель инициативы “Вето” Нарек Малян, члены сообщества “Адеквад” Константин Тер-Накалян и Артур Даниелян и председатель ОО “Гражданское сознание” Нарек Самсонян были подвергнуты приводу по подозрениям в незаконном хранении оружия и боеприпасов, и приобретении, хранении или использовании наркотических средств.