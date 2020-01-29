Минобороны Армении заявило об организации услуг закупки продовольствия воинской части

О реализации пилотной программы и организации процесса закупок от 21.02.2019 г. в рамках программы передачи закупки продовольствия частному партнеру, внедренной решением N 152-а, возникла необходимость организовать закупку услуг по предоставлению питания для нужд личного состава N-ской воинской части, причем процесс должен быть организован в стационарных и не стационарных пунктах. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Учитывая, что сделка содержит конфиденциальную информацию, необходимая информация об оказании услуг заинтересованными организациями будет предоставлена при наличии разрешения на доступ к конфиденциальной информации, предоставленной соответствующим органом. Для участия в программе организации должны соответствовать минимальным условиям, требуемым решением N 152-A от 21.02.2019 г.

Для организации питания в данной воинской части организации должны проинформировать о своей заинтересованности до 21.02.2020 г. по адресу г. Ереван Багреванда 5 (почтовый ящик МО), телефон: (+37410) 29-46-37, эл.почта: [email protected]