Приводы членов “Вето” и “Адеквада” Конджорян не считает политическим преследованием

Член парламентской фракции “Мой шаг” Айк Конджорян приводы руководителя инициативы “Вето” Нарека Маляна, членов сообщества “Адеквад” Константина Тер-Накаляна и Артура Даниеляна и председателя ОО “Гражданское сознание” Нарека Самсоняна не считает политическим преследованием.

Как передает Арменпресс, об этом Конджорян сказал 29 января в ходе брифинга в Национальном Собрании Армении.

“Политическое преследование может быть в отношении политических деятелей. В Армении нет политического преследования, полностью действует демократическая система. Лица, которые вчера были подвергнуты приводу, не являются политическими деятелями. Я думаю, что тщетны усилия по политической окраске явлений, которые отнюдь не являются политическими. В Армении нет политического преследования в отношении кого-либо”, - сказал Конджорян.

29 января руководитель инициативы “Вето” Нарек Малян, члены сообщества “Адеквад” Константин Тер-Накалян и Артур Даниелян и председатель ОО “Гражданское сознание” Нарек Самсонян были подвергнуты приводу по подозрениям в незаконном хранении оружия и боеприпасов, и приобретении, хранении или использовании наркотических средств.