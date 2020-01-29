“Еремян Проджектс” - в новое десятилетие с новой концепцией, новыми планами, новыми мечтами

Занимающая лидирующие позиции в ресторанном секторе, объединяющая наиболее известные и любимые жителями Еревана и гостями города ресторанные бренды (сеть ресторанов "Таверна Ереван", сеть ресторанов быстрого питания "Еревани Шаурма", " Лаваш "," Шереп ", "Таверна Ереван-прибрежье","Смокинг шеф”, “Ливингстон”) компания “Еремян Проджектс” в прошлом году подвела итоги новой стратегии развития бизнеса и новой концепции “От семян к столу” (From seed to table).

Инвестиции в сельское хозяйство, развитие фермерских хозяйств, обеспечение здоровых и экологически чистых продуктов, бизнес-модель и видение компании…. Мы поговорили об особенностях и преимуществах концепции “От семян к столу” с Давидом Еремяном, генеральным директором “Еремян Проджектс”.

Новое десятилетие с новой концепцией: «От семян к столу»

“Еремян Проджектс” с самого первого дня своей работы придерживается четкого принципа: мы работаем только с высококачественной продукцией. Обеспечение регулярных поставок высококачественных натуральных продуктов сегодня является очень сложным процессом, и мы предложили наш стратегический подход к решению этой проблемы.

В 2019 году наша компания реализовала два крупных проекта в сфере сельского хозяйства - животноводства. Целью было заложить фундамент для новой концепции развития бизнеса для нашей компании, чтобы попытаться обеспечить полный закрытый цикл деятельности нашей организации.

Мы открыли свиноферму в Дилижане, привезли в Армению чистокровных канадских свиней: ландрас, йоркшир, дюрок. Сегодня в свиноферме 380 голов свиноматок, а общая производительность фермы составляет 10 000 голов в год. В то же время хозяйство может содержать одновременно 3,5-4 тысячи свиней.

В Джермуке мы также создали животноводческую ферму, где содержатся чистопородные мясные и молочные сорта крупнорогатого скота: флекви, голштейн, ангус.

Сегодня у нас есть 320 молочных коров и 100 мясных, и за это время мы получили 120 телят. С точки зрения производства молока цифры впечатляющие - 3000 литров молока в день, годовой объем производства составляет 1 050 000 литров молока и 270 голов телят.

Я неслучайно представляю эти цифры. В течение многих лет в Армении воспроизводился стереотип о том, что сельское хозяйство является экономически неприбыльным и затратным бизнесом, На примере двух наших ферм мы фактически доказали обратное. Благодаря эффективному управлению, точным расчетам и четкой организации работы у нас уже сегодня есть серьезные результаты.

Наши фермы соответствуют всем международным стандартам производства и качества, в этом отношении они являются образцовыми, примером для тех, кто занимается такими видами деятельности или бизнесом, а мы охотно поделимся своим опытом.

Мы начали очень важный процесс, запустив кормодробилку, которая обеспечивает, чтобы корм, поставляемый на ферму, был экологически чистым, состоял из правильных ингредиентов и был специально обработан.

В наших хозяйствах у животных не только здоровое и качественное питание, но и соблюдены все санитарные требования - дезинфекция, автоматические устройства подачи воды, фильтры, мощная система вентиляции.

Кроме того, мы построили генетическую лабораторию, мощные холодильные установки, и отвечающую всем современным санитарным требованиям бойню.

В целях контроля качества:

Благодаря реализации проекта по открытию животноводческих ферм, мы на самом деле можем контролировать качество мясной и молочной продукции, поставляемой в наши рестораны. Кроме того, нашей целью было создание образцовых фермерских хозяйств в Армении, которые могли бы стать примером и стимулом для развития животноводства и, конечно же, поддержка развития местного производства.

Следующим важным шагом в реализации нашей новой концепции развития “От семян к столу” (From seed to table) был запуск крупных программ на нашей большой кухне-производстве “Арцах”. Мы полностью перестраиваем и обновляем ее. Территорию кухни-фабрики увеличили еще на 3000 квадратных метров, создали и запустили 3 новых цеха - молочный, колбасный и консервный. Мы также увеличили количество сотрудников – добавив около 50-100 новых рабочих мест.

Полный замкнутый цикл - последние штрихи

В целом на эти проекты потребовались инвестиции на общую сумму 5 миллионов долларов США, однако результаты бесценны – мы фактически основали и запустили новую бизнес-модель для будущей деятельности нашей организации, обеспечив полный закрытый цикл.

Смотрите, сегодня мы можем получить самое изысканное и вкусное ресторанное блюдо буквально прямо из семян.

В этом суть концепции “От семян к столу”, модели, которая не очень распространена, и очень мало организаций в мире следуют этому подходу.

Мы сеем семена, из которых получаем корм, подлежащий обработке на кухне для кормления сельскохозяйственных животных. Мясо и молочные продукты доставляются с ферм на кухню-фабрику «Арцах», проходят необходимую обработку и передаются в рестораны нашим опытным и талантливым поварам.

Академия Мечты

О поварах расскажу более подробно. Полная циклическая модель развития нашего бизнеса имеет еще одно ключевое звено, которое также было одним из наиболее востребованных и захватывающих проектов компании в 2019 году - Академию кулинарного искусства и гостеприимства “Еремян Проджектс”, эксклюзивным партнером которой является City of Oxford College в Великобритании.

Сегодня Академия отвечает за подготовку новых профессиональных кадров и повышение квалификации наших поваров, обеспечивая их современными знаниями и практикой. Академия действует практически год, но у нее уже есть несколько выпусков разных программ, студенты которых пополнили число сотрудников как “Еремян Проджектс”, так и организаций сектора HoReCa республики.

Таким образом, обеспечивая полный цикл нашей бизнес-модели, мы, по сути, создаем возможности для вертикального расширения нашего дальнейшего развития. В будущем мы будем открывать новые концептуальные рестораны, инициировать новые сельскохозяйственные проекты, и все они займут свое место в нашей цепи ценностей. А у нас уже есть много смелых планов, и я могу с уверенностью сказать, что 2020 будет годом перемен.