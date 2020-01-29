Президент Чили объявил чрезвычайное положение на севере страны из-за наводнений

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил во вторник о введении чрезвычайного положения из-за наводнения в пяти коммунах в регионе Атакама, расположенном на севере страны.

"Возможно, дожди продолжатся, поэтому мы хотим принять специальные меры. В связи с этим я объявляю режим катастрофы в этих коммунах, чтобы иметь возможность направить туда все ресурсы для помощи пострадавшим", - сказал он в эфире телеканала 24 Oras.

Проливные дожди, которые привели к разливу рек и сходу оползней, начались в регионе в середине января. "К сожалению, погиб один человек. И все еще есть люди, пропавшие без вести", - сказал Пиньера,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стихией повреждены или уничтожены около 100 домов. В некоторых населенных пунктах проводилась эвакуация.