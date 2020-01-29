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Военнослужащий-срочник получил огнестрельное ранение в области грудной клетки

Военнослужащий-срочник получил огнестрельное ранение в области грудной клетки

По факту получения огнестрельного ранения рядовым Нвером Армановичем Аветисяном в области грудной клетки 28 января в 02:55 во втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РА (доведение лица до самоубийства или попытки самоубийства путем угрозы, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства). Ведется предварительное следствие. Об этом Арменпресс  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Предпринимаются необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования инцидента.




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БелТА

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