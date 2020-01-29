Члены КС могут воспользоваться возможностью выхода на пенсию до 27 февраля

Члены Конституционного суда могут воспользоваться законом о внедрении ранней пенсионной системы до 27 февраля. Как передает Арменпресс, об этом 29 января в ходе брифинга в Национальном собрании сказал член фракции “Мой шаг” Ваагн Овакимян.

“Закон вступил в силу 27 декабря, и регулирование действует до 27 февраля. Просто нужно подождать. Мы имеем дело с ситуацией, когда в данный момент есть инструмент решения кризиса. 7 членам Конституционного суда дана возможность уйти достойно. О следующих шагов после”.

Глава фракции Лилит Макунц отметила, что воспользоваться этим урегулированием – их право, а не принуждение.

Воспользоваться возможностью ранней пенсии - право, здесь нет элемента принуждения, если они принимают решение, что в нынешней ситуации нет никаких проблем, и не хотят воспользоваться этим правом, это их решение”, - отметила Макунц.

11 декабря 2019 г. в Национальном собрании РА во втором чтении и полностью был принят проект закона О внедрении ранней пенсионной системы судей Конституционного суда. Согласно предложенному правительством пакету законопроектов О внесении дополнения в Конституционный закон “О Конституционном суде” и смежных законопроектах, в случае если судьи Конституционного суда, в том числе и председатель Грайр Товмасян, подадут в отставку до 31 января 2020 года, то до истечения срока их полномочий они будут получать пенсию в размере их зарплаты.