“911” подводит итоги прошедшей недели

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС РА с 20 по 26 января зарегистрировано 277 случаев, 115 из которых - чрезвычайные. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

За указанный период было зарегистрировано 119 бытовых вызовов, 57 сигналов о пожарах, 46 ДТП, в результате которых погибли 4 и пострадали 57 человек, в результате оперативных спасательных действий спасены 6 граждан.

За неделю было зарегистрировано 9 случаев отравления, пострадали 16 граждан.

В связи с погодными условиями зафиксировано 14 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 44 гражданам и доставили в безопасное место 21 транспортное средство, заблокированное на автодороге.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.