Эр-Рияд выступает за начало прямых переговоров палестинцев и израильтян под эгидой США

Саудовская Аравия высоко ценит усилия администрации президента Дональда Трампа по разработке всеобъемлющего мирного плана и призывает палестинцев и израильтян начать прямые переговоры под эгидой США. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, говорится в распространенном в среду заявлении МИД королевства.

"Высоко оцениваем усилия администрации Трампа по разработке всеобъемлющего мирного плана, - отмечается в нем. - Поддерживаем начало прямых мирных переговоров между палестинской и израильской сторонами под эгидой Соединенных Штатов",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Королевство приложило большие усилия для защиты палестинского народа, - указали в ведомстве. - Мы подтверждаем, что будем поддерживать усилия по справедливому и всеобъемлющему решению палестинской проблемы".

Как передавало ранее агентство WAFA, после оглашения Трампом его плана саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту Палестины Махмуду Аббасу и заверил его в том, что позиция королевства по отношению к палестинскому вопросу останется неизменной. "Ваше дело - это и наше дело, вопрос всех арабов и мусульман, мы с вами", - сказал он.