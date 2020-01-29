По транш-3 на автодороге “Север-Юг” осуществляются работы по заполнению ям

По транш-3 дорожного коридора “Север-Юг”, на участке Талин-Гюмри, подрядная организация -китайская компания “Синохидро Корпорейшн”, для улучшения проходимости дороги осуществляет работы по заполнению ям.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, до конца зимнего сезона подрядчик будет осуществлять интенсивное обслуживание участка дороги, очищать дорогу от мусора, в случае осадков осуществлять и очистку от снега солью и песком.

Подрядчик в 18 пунктах установил также и предупреждающие дорожные знаки, а также 22 знака для пешеходов.

На тех участках дорог, где проводятся строительные работы, знаки устанавливаются согласно плану организации временного движения, согласовывая с соответствующим подразделением Полиции РА.