В Арцахе ранен военнослужащий
10:46, 29 Январь, 2020
На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в юго-восточном направлении, 28 января около 02:55 при пока невыясненных обстоятельствах огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нвер Армани Аветисян 2000 г.р. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.
Раненный военнослужащий немедленно был доставлен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.