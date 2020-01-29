Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

В Арцахе ранен военнослужащий

В Арцахе ранен военнослужащий

На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в юго-восточном направлении, 28 января около 02:55 при пока невыясненных обстоятельствах огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нвер Армани Аветисян 2000 г.р. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

Раненный военнослужащий немедленно был доставлен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации