Абоненты Ucom получат в 2X больше интернета для смартфонов

B рамках специального предложения абоненты мобильной связи Ucom получат в 2X больше интернета для своих смартфонов только в том случае, если активируют ряд пакетов посредством приложения Ucom. В частности, при активации пакета интернета в 300 МБ через приложение Ucom абоненты получат 600 МБ интернета, заплатив за активацию всего 100 драмов. При активации пакета интернета в 500 МБ абоненты получат 1000 МБ, заплатив всего 500 драмов вместо прежних 750 драмов. А при активации пакета в 1 ГБ посредством приложения Ucom абоненты получат 2 ГБ всего за 700 драмов вместо прежних 1000 драмов.

«Кроме того, прежний пакет объемом в 2 ГБ отныне составит 3 ГБ, и его можно будет активировать за 1200 драмов вместо прежних 1500 драмов. Стоимость пакета в 10 ГБ значительно снизилась и составляет 3500 драмов вместо прежних 5000 драмов. Мы также создали новый пакет объемом в 20 ГБ, стоимость активации которого составляет 6500 драмов», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Отметим также, что возможность активировать пакеты интернета посредством мобильного приложения Ucom предоставлена абонентам Предоплатной услуги, постоплатных тарифных планов Универсал/ Универсал Плюс, а также абонентам Ежемесячных услуг компании Ucom. Пакеты действительны в течение 30 дней, за исключением пакета в 300 МБ, который действителен в течение 1 дня. Мобильное приложение Ucom можно скачать из App Store и/или Google Play.