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Бако Саакян принял начальника Генерального штаба ВС Армении

Бако Саакян принял начальника Генерального штаба ВС Армении

29 января президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артака Давтяна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.

На встрече, в которой принял участие и министр обороны Республики Арцах Карен Абрамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в этой сфере.




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