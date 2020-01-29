Бако Саакян принял начальника Генерального штаба ВС Армении

29 января президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артака Давтяна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.

На встрече, в которой принял участие и министр обороны Республики Арцах Карен Абрамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в этой сфере.