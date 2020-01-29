Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 10:00 часов 29-го января в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Перевал Варденяц открыт для всех видов транспорта, и для грузовых автомобилей, на колесах которых имеются цепи противоскольжения.

Сотк-Карвачар труднопроходим для всех видов транспорта, открыт лишь для грузовых автомобилей, на колесах которых имеются цепи противоскольжения.

На всех автодорогах Сюникской области местами гололед.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.